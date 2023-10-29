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Антисемитский бунт в России — в дагестанский аэропорт стягивают спецназовцев

29 октября 2023 20:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Антисемитский бунт в России — в дагестанский аэропорт стягивают спецназовцев
В аэропорт прибыли силы спецназначения. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Дагестане участники антиизраильских демонстраций силой ворвались в аэропорт в поисках граждан Израиля. На место прибывают войска спецназа.

Об этом сообщают росСМИ.

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Погром в аэропорту Махачкалы

В аэропорту Махачкалы толпа ищет граждан Израиля, выламывая двери и пугая персонал.

На аэродром прибыли также силы спецназначения. Однако это не помешало дагестанцам проверять паспорта у пассажиров выезжающих из аэропорта машин. Протестующие ищут людей, прилетевших из Израиля.

Следует отметить, что количество погромщиков постоянно растет.

Также сообщается, что в настоящее время аэропорт в Махачкале прекратил прием и отправку самолетов. Такую информацию распространил канал "Авиационная антресоль".

Ранее мы сообщали, что в Дагестане разъяренная толпа дагестанцев сносит ограждение в аэропорту Махачкалы. Толпа погромщиков уже пробралась в один из терминалов.

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