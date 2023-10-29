Антисемитский бунт в России — в дагестанский аэропорт стягивают спецназовцев
В Дагестане участники антиизраильских демонстраций силой ворвались в аэропорт в поисках граждан Израиля. На место прибывают войска спецназа.
Об этом сообщают росСМИ.
Погром в аэропорту Махачкалы
В аэропорту Махачкалы толпа ищет граждан Израиля, выламывая двери и пугая персонал.
На аэродром прибыли также силы спецназначения. Однако это не помешало дагестанцам проверять паспорта у пассажиров выезжающих из аэропорта машин. Протестующие ищут людей, прилетевших из Израиля.
Следует отметить, что количество погромщиков постоянно растет.
Также сообщается, что в настоящее время аэропорт в Махачкале прекратил прием и отправку самолетов. Такую информацию распространил канал "Авиационная антресоль".
Ранее мы сообщали, что в Дагестане разъяренная толпа дагестанцев сносит ограждение в аэропорту Махачкалы. Толпа погромщиков уже пробралась в один из терминалов.
Читайте Новини.LIVE!