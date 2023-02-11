У росіян, які залишили Аргентину після народження дитини, відберуть посвідку на проживання.

Аргентина вирішила боротися із російськими мігрантками, які прилітають для народження дітей
Аргентинська влада почала боротьбу із “пологовим туризмом” російських громадянок. У тих росіянок, які після народження дитини залишили територію країни, відберуть посвідку на проживання
Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.
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Боротьба з російськими мігрантками
У Аргентині, в якій спостерігається бум так званого “пологового туризму” з росії (громадянки цієї країни прилітають сюди народжувати, аби дитина отримала громадянство. — Ред.), вирішили боротися з російськими мігрантами.
Так, ті росіяни, які після народження дитини залишать Аргентину, тобто час їхнього перебування за межами країни перевищуватиме час, проведений в Аргентині, втратять посвідку на проживання.
Міграційна служба проти суду
Натомість, аргентинський суд і надалі зможе надавати громадянство таким росіянам, діти яких будуть народжені в Аргентині.
"Ми повідомимо, що людина була місяць в Аргентині і більше не поверталася. Якщо суд все одно захоче надати громадянство, це його рішення", — зазначила голова міграційного відомства Аргентини Флоренсія Каріньяно в ефірі телеканалу Canal Cinco Noticas.
Нагадаємо, що за рік до Аргентини виїхало понад 5 тисяч росіянок на третьому триместрі вагітності.
Фото з російських ЗМІ