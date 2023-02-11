У росіян, які залишили Аргентину після народження дитини, відберуть посвідку на проживання.

Росіянки, які після народження дитини залишили Аргентину, втратять посвідку на проживання

Аргентинська влада почала боротьбу із “пологовим туризмом” російських громадянок. У тих росіянок, які після народження дитини залишили територію країни, відберуть посвідку на проживання

Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

Боротьба з російськими мігрантками

У Аргентині, в якій спостерігається бум так званого “пологового туризму” з росії (громадянки цієї країни прилітають сюди народжувати, аби дитина отримала громадянство. — Ред.), вирішили боротися з російськими мігрантами.

Так, ті росіяни, які після народження дитини залишать Аргентину, тобто час їхнього перебування за межами країни перевищуватиме час, проведений в Аргентині, втратять посвідку на проживання.

Міграційна служба проти суду

Натомість, аргентинський суд і надалі зможе надавати громадянство таким росіянам, діти яких будуть народжені в Аргентині.

"Ми повідомимо, що людина була місяць в Аргентині і більше не поверталася. Якщо суд все одно захоче надати громадянство, це його рішення", — зазначила голова міграційного відомства Аргентини Флоренсія Каріньяно в ефірі телеканалу Canal Cinco Noticas.

Нагадаємо, що за рік до Аргентини виїхало понад 5 тисяч росіянок на третьому триместрі вагітності.

Фото з російських ЗМІ