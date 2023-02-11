У россиян, покинувших Аргентину после рождения ребенка, отберут вид на жительство.

Аргентина решила бороться с российскими мигрантками, прилетающими для рождения детей
Аргентинские власти начали борьбу с "родовым туризмом" российских гражданок. У тех россиянок, которые после рождения ребенка покинули территорию страны, отберут вид на жительство.
Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.
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Борьба с российскими мигрантками
В Аргентине, в которой наблюдается бум так называемого родового туризма из россии (гражданки этой страны прилетают сюда рожать, чтобы ребенок получил гражданство. — Ред.), решили бороться с российскими мигрантами.
Так, те россияне, которые после рождения ребенка покинут Аргентину, то есть время их пребывания за пределами страны будет превышать время, проведенное в Аргентине, потеряют вид на жительство.
Миграционная служба против суда
Аргентинский суд в дальнейшем сможет предоставлять гражданство таким россиянам, дети которых будут рождены в Аргентине.
"Мы сообщим, что человек был месяц в Аргентине и больше не возвращался. Если суд все равно захочет предоставить гражданство, это его решение", — отметила глава миграционного ведомства Аргентины Флоренсия Кариньяно в эфире телеканала Canal Cinco Noticas.
Напомним, что за год в Аргентину уехало более 5 тысяч россиянок на третьем триместре беременности.
Фото из российских СМИ