У россиян, покинувших Аргентину после рождения ребенка, отберут вид на жительство.

Россиянки, которые после рождения ребенка покинули Аргентину, потеряют вид на жительство

Аргентинские власти начали борьбу с "родовым туризмом" российских гражданок. У тех россиянок, которые после рождения ребенка покинули территорию страны, отберут вид на жительство.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Борьба с российскими мигрантками

В Аргентине, в которой наблюдается бум так называемого родового туризма из россии (гражданки этой страны прилетают сюда рожать, чтобы ребенок получил гражданство. — Ред.), решили бороться с российскими мигрантами.

Так, те россияне, которые после рождения ребенка покинут Аргентину, то есть время их пребывания за пределами страны будет превышать время, проведенное в Аргентине, потеряют вид на жительство.

Миграционная служба против суда

Аргентинский суд в дальнейшем сможет предоставлять гражданство таким россиянам, дети которых будут рождены в Аргентине.

"Мы сообщим, что человек был месяц в Аргентине и больше не возвращался. Если суд все равно захочет предоставить гражданство, это его решение", — отметила глава миграционного ведомства Аргентины Флоренсия Кариньяно в эфире телеканала Canal Cinco Noticas.

Напомним, что за год в Аргентину уехало более 5 тысяч россиянок на третьем триместре беременности.

Фото из российских СМИ