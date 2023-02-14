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Археологи знайшли скарб на затонулому скандинавському кораблі

14 лютого 2023 23:22
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Археологи знайшли скарб на затонулому скандинавському кораблі
Корабель затонув у 15 столітті
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Археологи з Лундського університету у Швеції знайшли "скарбницю" рослин на борту затонулого скандинавського корабля 15 століття. Він належав данському королю Гансу.

Про це пише Phys.org.

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Деталі

У 1495 році данський король Ганс пришвартував свій корабель "Грібшунден" біля берегів Швеції, готуючись до зустрічі зі шведським правителем Стеном Стуре Старшим. Його план полягав у тому, щоб укласти угоду, яка дала б йому контроль над Швецією, як це було з Норвегією, створивши об'єднане Північне Королівство. На жаль для Ганса та багатьох членів його екіпажу корабель загорівся і затонув. Втрата корабля призвела до зміни планів — незабаром після цього Ганс напав на Швецію і завоював країну замість того, щоб вести за неї переговори. Але затонулий корабель також мав скарбницю артефактів для вивчення сучасними істориками.

Уламки корабля були знайдені у 1960-х роках і вивчалися морськими археологами, але не дуже ретельно. Нове дослідження було розпочато у 2019 році і тривало до 2021 року. Команда виявила, що більшість очікуваних артефактів вже були знайдені в попередніх експедиціях, але було пропущено щось важливе — контейнери з добре збереженим рослинним матеріалом — понад 3 000 екземплярів.

рослини
Шафран, який знайшли на кораблі / Фото: PLOS ONE
перець
Чорний перець із затонулого корабля / Фото: PLOS ONE

Дослідники знайшли такі спеції, як мускатний горіх, гвоздика, гірчиця та кріп. Вони також знайшли зразки інших рослинних матеріалів, таких як шафран і імбир, перець і мигдаль. Деякі прянощі надходили навіть з Індонезії, що свідчить про те, що король Ганс розвинув торговельну мережу. Дослідники також знайшли закуски, такі як сушена ожина, малина, виноград і льон. Кожна знахідка показує, наскільки багатим і могутнім був Ганс. Крім того, дослідники виявили одну неїстівну рослину — блекоту, яка в минулому використовувалася в лікувальних цілях.

Науковці кажуть, що зразки рослин були у відмінному стані завдяки унікальним умовам місця, де було знайдено корабель — частини Балтійського моря з холодною та низькою солоністю.

Нагадаємо, археологи, які працюють у південному єгипетському місті Луксор, знайшли місто римської доби. За оцінкою вчених, руїнам 1800 років.

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