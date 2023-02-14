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Археологи нашли клад на затонувшем скандинавском корабле

14 февраля 2023 23:22
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Археологи нашли клад на затонувшем скандинавском корабле
Корабль затонул в 15 веке
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Археологи из Лундского университета в Швеции обнаружили "казну" растений на борту затонувшего скандинавского корабля 15 века. Он принадлежал датскому королю Гансу.

Об этом пишет Phys.org.

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Подробности

В 1495 году датский король Ганс пришвартовал свой корабль "Грибшунден" у берегов Швеции, готовясь к встрече со шведским правителем Стэн Стуре Старшим. Его план состоял в том, чтобы заключить сделку, которая дала бы ему контроль над Швецией, как это было с Норвегией, создав объединенное Северное Королевство. К сожалению для Ганса и многих членов его экипажа корабль загорелся и затонул. Потеря корабля привела к изменению планов — вскоре после этого Ганс напал на Швецию и завоевал страну вместо того, чтобы вести за нее переговоры. Но затонувший корабль также имел сокровищницу артефактов для изучения современными историками.

Обломки корабля были найдены в 1960-х годах и изучались морскими археологами, но не очень тщательно. Новое исследование было начато в 2019 году и продолжалось до 2021 года. Команда обнаружила, что большинство ожидаемых артефактов уже были найдены в предыдущих экспедициях, но было пропущено что-то важное — контейнеры с хорошо сохранившимся растительным материалом — более 3 000 экземпляров.

растения
Шафран, который нашли на корабле / Фото: PLOS ONE
перец
Черный перец с затонувшего корабля / Фото: PLOS ONE

Исследователи обнаружили такие специи, как мускатный орех, гвоздика, горчица и укроп. Они также обнаружили образцы других растительных материалов, таких как шафран и имбирь, перец и миндаль. Некоторые пряности поступали даже из Индонезии, что говорит о том, что король Ганс развил торговую сеть. Исследователи также обнаружили закуски, такие как сушеная ежевика, малина, виноград и лен. Каждая находка показывает, насколько богатым и могучим был Ганс. Кроме того, исследователи обнаружили одно несъедобное растение — белену, которая в прошлом использовалось в лечебных целях.

Ученые говорят, что образцы растений были в отличном состоянии благодаря уникальным условиям места, где был найден корабль — части Балтийского моря с холодной и низкой соленостью.

Напомним, археологи, работающие в южном египетском городе Луксор, нашли город римской эпохи. По оценке ученых, развалинам 1800 лет.

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