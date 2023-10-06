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Армія США скоротилася до найменшої кількості бійців із часів Другої світової

6 жовтня 2023 03:41
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Інна Буряк
редактор
Армія США скоротилася до найменшої кількості бійців із часів Другої світової
Американські військові. Фото: STF
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Чисельність армії Сполучених Штатів Америки рекордно скоротилася, чого не було з часів Другої світової війни. Причиною цього є брак новобранців.

Про це повідомляє Newsweek.

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Яка чисельність армії США

Зазначається, що цьогоріч американська армія поповнилася 55 000 новобранцями, що менше за заплановану кількість у 65 000. Торік недобір склав 15 000 осіб. Наразі чисельність армії складає 452 000 солдатів. Останній раз така низька кількість військовослужбовців була 1940 року — 269 000 солдатів, але вже 1941 року ця кількість зросла до 1,5 млн.

У Пентагоні вирішили боротися з недобором, створивши новий корпус вербувальників, які професійно займатимуться рекрутингом. Зараз цю роботу роблять звичайні солдати, які відбираються випадковим чином.

"Ми збираємося почати використовувати тест на здібності, щоб переконатися, що люди, яких ми залучаємо до кадрової робочої сили, володіють такими навичками та якостями, щоб успішно виконувати це досить складне завдання", — сказала міністрка армії США Крістін Вормут.

За її словами, щоб поповнити ряди американської армії, слід звернути увагу на тих, хто навчається в коледжі або шукає роботу. Вормут зазначила, що наразі невідомо, яка остаточна кількість бійців має бути на новий фінансовий рік, однак за попередньою інформацією, це десь менш ніж 65 000 новобранців.

З недобором стикнулися також ВМС і ВПС США в той час, як Корпус морської піхоти та невеликі Космічні сили повідомили, що досягли своїх цілей призову.

Нагадаємо, що очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, яку зброю буде виготовляти Україна спільно зі Сполученими Штатами Америки. Про це Київ та Вашингтон домовились під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до Штатів.

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