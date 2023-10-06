Армия США сократилась до наименьшего количества бойцов со времен Второй мировой

Американские военные. Фото: STF

Численность армии США рекордно сократилась, чего не было со времен Второй мировой войны. Причиной этого является нехватка новобранцев.

Об этом сообщает Newsweek.

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Какова численность армии США

Отмечается, что в этом году американская армия пополнилась 55 000 новобранцами, что меньше запланированного количества в 65 000. В прошлом году недобор составил 15 000 человек. В настоящее время численность армии составляет 452 000 солдат. В последний раз столь низкое количество военнослужащих было в 1940 году — 269 000 солдат, но уже в 1941 году это количество возросло до 1,5 млн человек.

В Пентагоне решили бороться с недобором, создав новый корпус вербовщиков, которые будут профессионально заниматься рекрутингом. Сейчас эту работу делают обычные солдаты, отбираемые случайным образом.

"Мы собираемся начать использовать тест на способности, чтобы убедиться, что люди, которых мы привлекаем к кадровой рабочей силе, обладают такими навыками и качествами, чтобы успешно выполнять эту довольно сложную задачу", — сказала министр армии США Кристин Вормут.

По ее словам, чтобы пополнить ряды американской армии, следует обратить внимание на обучающихся в колледже или тех, кто ищет работу. Вормут отметила, что пока неизвестно, какое окончательное количество бойцов должно быть на новый финансовый год, однако по предварительной информации, это где-то не больше 65 000 новобранцев.

С недобором столкнулись также ВМС и ВВС США, в то время как Корпус морской пехоты и небольшие Космические силы сообщили, что достигли своих целей призыва.

Напомним, что глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, какое оружие будет производить Украина совместно с Соединенными Штатами Америки. Об этом Киев и Вашингтон договорились во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в Штаты.