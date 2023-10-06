Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Армия США сократилась до наименьшего количества бойцов со времен Второй мировой arrow

Армия США сократилась до наименьшего количества бойцов со времен Второй мировой

6 октября 2023 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Армия США сократилась до наименьшего количества бойцов со времен Второй мировой
Американские военные. Фото: STF
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Численность армии США рекордно сократилась, чего не было со времен Второй мировой войны. Причиной этого является нехватка новобранцев.

Об этом сообщает Newsweek.

Читайте также:

Какова численность армии США

Отмечается, что в этом году американская армия пополнилась 55 000 новобранцами, что меньше запланированного количества в 65 000. В прошлом году недобор составил 15 000 человек. В настоящее время численность армии составляет 452 000 солдат. В последний раз столь низкое количество военнослужащих было в 1940 году — 269 000 солдат, но уже в 1941 году это количество возросло до 1,5 млн человек.

В Пентагоне решили бороться с недобором, создав новый корпус вербовщиков, которые будут профессионально заниматься рекрутингом. Сейчас эту работу делают обычные солдаты, отбираемые случайным образом.

"Мы собираемся начать использовать тест на способности, чтобы убедиться, что люди, которых мы привлекаем к кадровой рабочей силе, обладают такими навыками и качествами, чтобы успешно выполнять эту довольно сложную задачу", — сказала министр армии США Кристин Вормут.

По ее словам, чтобы пополнить ряды американской армии, следует обратить внимание на обучающихся в колледже или тех, кто ищет работу. Вормут отметила, что пока неизвестно, какое окончательное количество бойцов должно быть на новый финансовый год, однако по предварительной информации, это где-то не больше 65 000 новобранцев.

С недобором столкнулись также ВМС и ВВС США, в то время как Корпус морской пехоты и небольшие Космические силы сообщили, что достигли своих целей призыва.

Напомним, что глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, какое оружие будет производить Украина совместно с Соединенными Штатами Америки. Об этом Киев и Вашингтон договорились во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в Штаты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз