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Атака Ізраїлю: у Сирії обстріляли аеропорт, є загиблі

7 березня 2023 23:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міжнародний аеропорт Алеппо в Сирії
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У вівторок ввечері, 7 березня, у Сирії заявили, що Ізраїль завдав ракетних ударів по Міжнародному аеропорту Алеппо. Внаслідок обстрілу повідомляють про загиблих.

Про це повідомляє агентство SANA.

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Що відомо

Як повідомляється, атака відбулася зі сторони Середземного моря. Було випущено кілька ракет. Пошкоджено злітно-посадкову смугу. 

Міністерство транспорту Сирії уточнило, що всі рейси, зокрема гуманітарні, перенаправлені в аеропорти Дамаска та Латакії. Співробітники відомства розпочали оцінку пошкоджень повітряної гавані.

Нагадаємо, 23 лютого з Сектора Газа в південну частину Ізраїлю були запущені шість ракет. П’ять із них збила ізраїльська система ППО, шоста ракета упала на відкритій місцевості. Про загиблих чи постраждалих внаслідок падіння цієї ракети не повідомляється.

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