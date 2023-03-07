Атака Ізраїлю: у Сирії обстріляли аеропорт, є загиблі
У вівторок ввечері, 7 березня, у Сирії заявили, що Ізраїль завдав ракетних ударів по Міжнародному аеропорту Алеппо. Внаслідок обстрілу повідомляють про загиблих.
Про це повідомляє агентство SANA.
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Що відомо
Як повідомляється, атака відбулася зі сторони Середземного моря. Було випущено кілька ракет. Пошкоджено злітно-посадкову смугу.
Міністерство транспорту Сирії уточнило, що всі рейси, зокрема гуманітарні, перенаправлені в аеропорти Дамаска та Латакії. Співробітники відомства розпочали оцінку пошкоджень повітряної гавані.
Нагадаємо, 23 лютого з Сектора Газа в південну частину Ізраїлю були запущені шість ракет. П’ять із них збила ізраїльська система ППО, шоста ракета упала на відкритій місцевості. Про загиблих чи постраждалих внаслідок падіння цієї ракети не повідомляється.