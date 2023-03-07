Атака Ізраїлю: у Сирії обстріляли аеропорт, є загиблі

Міжнародний аеропорт Алеппо в Сирії

У вівторок ввечері, 7 березня, у Сирії заявили, що Ізраїль завдав ракетних ударів по Міжнародному аеропорту Алеппо. Внаслідок обстрілу повідомляють про загиблих.

Про це повідомляє агентство SANA.

Що відомо

Як повідомляється, атака відбулася зі сторони Середземного моря. Було випущено кілька ракет. Пошкоджено злітно-посадкову смугу.

Міністерство транспорту Сирії уточнило, що всі рейси, зокрема гуманітарні, перенаправлені в аеропорти Дамаска та Латакії. Співробітники відомства розпочали оцінку пошкоджень повітряної гавані.

Нагадаємо, 23 лютого з Сектора Газа в південну частину Ізраїлю були запущені шість ракет. П’ять із них збила ізраїльська система ППО, шоста ракета упала на відкритій місцевості. Про загиблих чи постраждалих внаслідок падіння цієї ракети не повідомляється.