Атака Израиля: в Сирии обстреляли аэропорт, есть погибшие
Во вторник вечером, 7 марта, в Сирии заявили, что Израиль нанес ракетные удары по Международному аэропорту Алеппо. В результате обстрела сообщают о погибших.
Об этом сообщает агентство SANA.
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Что известно
Как сообщается, атака произошла со стороны Средиземного моря. Было выпущено несколько ракет. Повреждена взлетно-посадочная полоса.
Министерство транспорта Сирии уточнило, что все рейсы, в том числе гуманитарные, перенаправлены в аэропорты Дамаска и Латакии. Сотрудники ведомства приступили к оценке повреждений воздушной гавани.
Напомним, 23 февраля из Сектора Газа в южную часть Израиля были запущены шесть ракет. Пять из них сбила израильская система ПВО, шестая ракета упала на открытой местности. О погибших или пострадавших в результате падения этой ракеты не сообщается.