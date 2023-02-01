Атака на Іран – у чиїх інтересах був напад

Атака на Іран

Удар по заводу в Ісфахані було здійснено на користь країни, які це зробила, але не на користь України. Втім, це заважає іранським чиновникам робити гучні заяви у бік України.

Про це повідомив виконавчий директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Удар по Ірану

"Ми чули гнівні реакції іранських чиновників, у тому числі на адресу України, де вони коментують твіт Михайла Подоляка з приводу того, що "Україна вас попереджала". Вони кажуть, що розглядають це як опосередковане визнання, але це абсолютна нісенітниця. На цьому етапі це безпосередньо на нас не вплине, але все залежить від того, як розгортатимуться події далі", — сказав він.

Також Семиволос зазначив, що іранці повинні відповісти за свої слова. Від того, як вони це зроблять, залежатиме розвиток ситуації загалом — і тоді цей розвиток ситуації безпосередньо впливатиме на хід війни в Україні.

Нагадаємо, що іранська влада, досі офіційно нікого не звинувативши в ударі по військовому заводу та іншим об'єктам, підозрює в участі в цій атаці Україну. Крім того, на думку Тегерана, до удару може бути причетний Азербайджан.