Атака на Иран - в чьих интересах было нападение

Атака на Иран: эксперт рассказал, в чьих интересах было совершено нападение
Удар по заводу в Исфахане был осуществлен в интересах страны, которые это совершила, но не в интересах Украины. Впрочем, это мешает, иранским чиновникам делать громкие заявления в сторону Украины.
Об этом сообщил исполнительный директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
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Удар по Ирану
"Мы слышали гневные реакции иранских чиновников, в том числе в адрес Украины, где они комментируют твит Михаила Подоляка по поводу того, что "Украина вас предупреждала". Они говорят, что рассматривают это как опосредованное признание, но это абсолютная чушь. На этом этапе это напрямую на нас не повлияет, но все зависит от того, как будут разворачиваться события дальше", — сказал он.
Также Семиволос указал на то, что иранцы должны ответить за свои слова. От того, как они это сделают, будет зависеть развитие ситуации в целом — и тогда это развитие ситуации будет оказывать непосредственное влияние на ход войны в Украине.
Напомним, что иранские власти, до сих пор официально никого не обвинив в ударе по военному заводу и другим объектам, подозревают в участии в этой атаке Украину. Кроме того, по мнению Тегерана, к удару может быть причастен Азербайджан.