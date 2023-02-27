Авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупиняє польоти в Молдову

Wizz Air

Угорська авіакомпанія Wizz Air призупиняє польоти до Кишинева з 14 березня. Це рішення було ухвалене у зв'язку з небезпекою повітряного простору над Молдовою.

Про це йдеться в заяві WizzAir.

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"Безпека пасажирів та екіпажу залишається основним пріоритетом для Wizz Air, і в силу останніх подій у Молдові та високого, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня", — йдеться в заяві.

В авіакомпанії наголосили, що продовжать працювати в аеропорту в Яссах. Буде збільшено кількість рейсів у Берлін, Барселону, Мілан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку та Лондон.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що росія може спробувати вторгнутись в інші країни. За його словами, президенту рф володимиру путіну потрібно демонструвати "успіх" на полі бою.

Також ми писали, що у мережі активно поширюється коротке відео, на якому відображена колона військової техніки з румунськими прапорами, що рухається вулицями міста. Згідно з джерелами, Румунія підтягує свої системи ППО до кордону з Молдовою, що викликало побоювання у регіоні.

Додамо, росія планує дестабілізувати ситуацію в Молдові, аби відкрити новий фронт. Кремль хоче захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.