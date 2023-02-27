Авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупиняє польоти в Молдову у звʼязку з небезпекою
Угорська авіакомпанія Wizz Air призупиняє польоти до Кишинева з 14 березня. Це рішення було ухвалене у зв'язку з небезпекою повітряного простору над Молдовою.
Про це йдеться в заяві WizzAir.
-
У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета
-
Буданов розповів про штурмову авіацію для України та можливу передачу зброї для рф Китаєм
-
Анатолій Трубін заявив про бажання покинути "Шахтар"
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
Зірка серіалу "Друзі" прокоментувала фрагмент мемуарів принца Гаррі про наркотики в її будинку
-
"Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області
-
Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 Bradley, — Павлюк
-
Військово-лікарська комісія 2023: скільки часу дають призовникам на проходження
-
Зірка серіалу "Абатство Даунтон" зустрінеться з українськими студентами: де та коли
-
Як ChatGPT може полегшити ваше життя: від перекладу до планування та організації
Деталі
"Безпека пасажирів та екіпажу залишається основним пріоритетом для Wizz Air, і в силу останніх подій у Молдові та високого, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня", — йдеться в заяві.
В авіакомпанії наголосили, що продовжать працювати в аеропорту в Яссах. Буде збільшено кількість рейсів у Берлін, Барселону, Мілан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку та Лондон.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що росія може спробувати вторгнутись в інші країни. За його словами, президенту рф володимиру путіну потрібно демонструвати "успіх" на полі бою.
Також ми писали, що у мережі активно поширюється коротке відео, на якому відображена колона військової техніки з румунськими прапорами, що рухається вулицями міста. Згідно з джерелами, Румунія підтягує свої системи ППО до кордону з Молдовою, що викликало побоювання у регіоні.
Додамо, росія планує дестабілізувати ситуацію в Молдові, аби відкрити новий фронт. Кремль хоче захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.