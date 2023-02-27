Військова техніка Румунії

У мережі активно поширюється коротке відео, на якому відображена колона військової техніки з румунськими прапорами, що рухається вулицями міста. Згідно з джерелами, Румунія підтягує свої системи ППО до кордону з Молдовою, що викликало побоювання у регіоні.

Про це повідомляють ЗМІ.

Військова техніка Румунії

Крім того, раніше було зафіксовано активність розвідувального літака Bombardier Challenger 650 у повітряному просторі Румунії, і те саме відбувалося біля кордону з Молдовою. Ці обставини також посилили занепокоєння у регіоні.

Такі події можуть вказувати на нарощування військової активності в регіоні, яка може негативно вплинути на ситуацію в Молдові та її державну безпеку. Проте не можна виключати й інших можливих причин таких дій Румунії.

Ситуація на кордоні Румунії та Молдови продовжує залишатися напруженою, і дії Румунії, що спостерігаються, тільки посилюють цю напруженість. Поки що неясно, якою буде реакція міжнародної спільноти на ці події та які можуть бути подальші наслідки для регіону.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що росія може спробувати вторгнутися до інших країн. За його словами, президенту росії володимиру путіну необхідно демонструвати "успіх" на полі бою.

Він відреагував на вкидання кремля про підготовку провокацій на території невизнаного Придністров'я. Росія хоче звинуватити Україну.