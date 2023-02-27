Румыния стягивает военную технику к границе с Молдавией

Военная техника Румынии

В сети активно распространяется короткое видео, на котором запечатлена колонна военной техники с румынскими флагами, движущаяся по улицам города. Согласно источникам, Румыния подтягивает свои системы ПВО к границе с Молдавией, что вызвало опасения в регионе.

Об этом сообщают СМИ.

Военная техника Румынии

Кроме того, ранее была зафиксирована активность разведывательного самолета Bombardier Challenger 650 в воздушном пространстве Румынии, и то же самое происходило у границы с Молдавией. Эти обстоятельства также усилили беспокойство в регионе.

Такие события могут указывать на наращивание военной активности в регионе, которая может негативно повлиять на ситуацию в Молдавии и на ее государственную безопасность. Однако, нельзя исключать и другие возможные причины таких действий Румынии.

Ситуация на границе Румынии и Молдавии продолжает оставаться напряженной, и наблюдаемые действия Румынии только усиливают эту напряженность. Пока неясно, какая будет реакция международного сообщества на эти события и какие могут быть дальнейшие последствия для региона.

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