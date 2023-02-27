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Авиакомпания Wizz Air с 14 марта приостанавливает полеты в Молдову в связи с опасностью

27 февраля 2023 19:13
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Авиакомпания Wizz Air с 14 марта приостанавливает полеты в Молдову
Wizz Air
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Венгерская авиакомпания Wizz Air приостанавливает полеты в Кишинев с 14 марта. Это решение было принято в связи с опасностью воздушного пространства Молдовы.

Об этом говорится в заявлении WizzAir.

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"Безопасность пассажиров и экипажа остается основным приоритетом для Wizz Air, и в силу последних событий в Молдове и высокого, но неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла тяжелое, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", — говорится в заявлении.

В авиакомпании подчеркнули, что продолжат работу в аэропорту в Яссах. Будет увеличено количество рейсов в Берлин, Барселону, Милан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку и Лондон.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия может попытаться вторгнуться в другие страны. По его словам, президенту рф владимиру путину нужно демонстрировать "успех" на поле боя.

Также мы писали, что в сети активно распространяется короткое видео, на котором запечатлена колонна военной техники с румынскими флагами, движущаяся по улицам города. Согласно источникам, Румыния подтягивает свои системы ПВО к границе с Молдовой, что вызвало опасения в регионе.

Добавим, россия планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы открыть новый фронт. Кремль хочет захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.

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