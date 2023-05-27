Авіаносець Shandong і три китайські кораблі пройшли через Тайванську протоку

Авіаносець Shandong. Фото: росЗМІ

У суботу, 27 травня, авіаносець Shandong на чолі угруповання кораблів Китайської Народної Військово-Морської Армії здійснили прохід через Тайванську протоку. Флотилія, що включає Shandong і три супроводжуючі судна, перетнула цей важливий морський коридор, орієнтуючись на центральну лінію, яка традиційно вважається де-факто кордоном між Китаєм і Тайванем.

Про це повідомили у Міністерстві оборони острова, пишуть ЗМІ.

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Тайванська сторона спостерігала за рухом китайських суден з бортів своїх військових кораблів та з повітря, перебуваючи в готовності до можливого відгуку на будь-які несподівані дії. Офіційні представники китайської армії не розкривали подробиць події у соціальних медіа.

Тим часом Global Times підкреслює, що цей інцидент стався в умовах зростання військової активності в районі Тайваню, що послідувала за постачанням переносних зенітних ракетних комплексів Stinger зі США на острів.

Тайванська оборона помітила суттєве збільшення присутності військових кораблів та літаків Китаю: за попередні 24 години було зареєстровано наближення 10 суден та 33 літальних апаратів, включаючи 8 винищувачів, які також перетнули середину Тайванської протоки.

Нагадаємо, що Китайська республіка (Тайвань) не створює ризиків для КНР і світу. Але при цьому зміна статусу-кво острова з боку Китайської Народної Республіки військовими методами є неприпустимою.

Президент Китайської Республіки Цай Інвень заявила, що війна не є варіантом розв'язання питань між Китаєм та Тайванем.