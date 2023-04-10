Китайские истребители отработали удары по Тайваню, — СМИ

Китайская авиация на учениях вблизи Тайваня. Фото: Синьхуа

Китай заявил, что истребители с боеприпасами нанесли "имитированные удары" по Тайваню в понедельник, 10 апреля. Китайский авианосец "Шаньдун" принимал участие в текущих учениях.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на китайское телевидение.

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"Несколько партий истребителей H-6K с боевыми боеприпасами... нанесли несколько волн имитационных ударов по важным целям на острове Тайвань", — сообщила китайская государственная телерадиокомпания CCTV.

В свою очередь командование китайских войск на Восточном фланге сообщило, что авианосец "Шаньдун" также принимал участие в сегодняшнем "тренировочном обстреле".

Напомним, ранее сообщалось, что Китайские Вооруженные силы недавно начали военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали занятие выгодных позиций вокруг острова.

Также ранее китайские СМИ опубликовали ролик с имитацией ударов китайской армии по Тайваню.