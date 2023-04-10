Китайські винищувачі відпрацювали удари по Тайваню, — ЗМІ

Китайська авіація на навчаннях поблизу Тайваню. Фото: Сіньхуа

Китай заявив, що винищувачі з боєприпасами завдали "імітованих ударів" по Тайваню у понеділок, 10 квітня. Китайський авіаносець "Шаньдун" брав участь у поточних навчаннях.

Про це повідомляє AFP з посиланням на китайське телебачення.

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Що відомо

"Кілька партій винищувачів H-6K з бойовими боєприпасами... завдали кілька хвиль імітаційних ударів по важливих цілях на острові Тайвань", — повідомила китайська державна телерадіокомпанія CCTV.

Своєю чергою командування китайських військ на Східному фланзі повідомило, що авіаносець "Шаньдун" також брав участь у сьогоднішньому "тренувальному обстрілі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китайські Збройні сили нещодавно розпочали військові навчання навколо Тайваню. Вони відпрацьовували зайняття вигідних позицій навколо острова.

Також раніше китайські ЗМІ опублікували ролик з імітацією ударів китайської армії по Тайваню.