Китай погрожує: ЗМІ показали ролик з імітацією ударів армії по Тайваню

Global Times показала ролик з імітацією ударів армії КНР. Фото: Global Times

Війська КНР провели навчання, під час яких імітували ракетні удари на ключові об’єкти острова. Одночасно були застосовані ракетні системи, авіація та бойові кораблі.



Ролик з імітацією ударів китайської армії по Тайваню опублікувала газета Global Times. Навчання організувало командування Східного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю.

За словами спостерігачів, це перший офіційний публічний звіт, який показує, що "ключові цілі на острові Тайвань і в його прилеглих водах" є імітаційними цілями для ударів НОАК.

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Чжао Сяочжуо, науковий співробітник Академії військових наук Китаю, сказав Global Times у неділю, що ключові цілі стосуються військових об’єктів і конкретних будівель на острові Тайвань.

Вони можуть включати ключові позиції, аеродроми, важливі вузли у військовій системі острова Тайвань, а також важливі мобільні цілі, сказав Чжао.

За словами Чжао, ці ключові цілі слід уражати кількома засобами під різними кутами в точний спосіб і одночасно, коли це необхідно.

​Шлях польотів китайської авіації біля Тайваню

Фото: Міністерство оборони Тайваню​

На анімації показано, що звичайні ракети та ракетні установки далекої дії на суші, бойові літаки в повітрі та військові кораблі в морі одночасно завдавали ударів з кількох напрямків острова.

Таким чином було представлено загальну схему сучасної війни. За словами експертів, захоплення контролю над морем, повітрям та інформацією є першим кроком військового конфлікту, а завдання ударів по ключових цілях, таких як військові кораблі, аеродроми та радіолокаційні установки, сприяє стійкому контролю.

Global Times показала ролик з імітацією ударів армії КНР. Фото: Global Times

Військовий експерт материкового Китаю Фу Цяньшао стверджує, що якщо контроль над морем, повітрям та інформацією не буде забезпечений, наступні операції, такі як висадка морського десанту, зіткнуться із серйозною загрозою.

​"Вчення Східного командування КНР продемонстрували і ще більше зміцнили його можливості в цих аспектах, а також продемонстрували його рішучість у захисті національного суверенітету, безпеки та територіальної цілісності, надіславши сильний сигнал силам "незалежності Тайваню" та силам зовнішнього втручання", – заявив він.

Китай розпочав навчання в суботу, наступного дня після того, як президент Тайваню Цай Інвень повернулася з 10-денного візиту до Центральної Америки і США, де вона зустрілася зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Пекін неодноразово застерігав від зустрічі Цай з Маккарті і раніше погрожував вжити "сильних і рішучих заходів", якщо вона відбудеться.

Відносини між Китаєм і Тайванем

Китай вважає територію Тайваню своєю частиною. Останніми роками Китай посилив свій дипломатичний, військовий та економічний тиск на самоврядний острів.

Сам Сі Цзіньпін протягом останніх років неодноразово заявляв, що хоче "возз'єднання", якщо треба — силою. А от уряд Тайваню наголошував, що хоче миру, але в разі нападу захищатиме себе.

Нагадаємо, попри напруженість між Вашингтоном та Пекіном, Ілон Маск побудує новий завод акумуляторів у Шанхаї, збільшуючи інвестиції в Китай. Завод почне виробництво вже у 2024 році.