Китай угрожает: СМИ показали ролик с имитацией ударов армии по Тайваню

Global Times показала ролик с имитацией ударов армии КНР. Фото: Global Times

Войска КНР провели учения, во время которых имитировали ракетные удары по ключевым объектам острова. Одновременно были использованы ракетные системы, авиация и боевые корабли.



Ролик с имитацией ударов китайской армии по Тайваню опубликовала газета Global Times. Обучение организовало командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.

По словам наблюдателей, это первый официальный публичный отчет, показывающий, что "ключевые цели на острове Тайвань и в его близлежащих водах" являются имитационными целями для ударов НОАК.

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Чжао Сяочжуо, научный сотрудник Академии военных наук Китая, сказал Global Times в воскресенье, что ключевые цели касаются военных объектов и конкретных зданий на острове Тайвань.

Они могут включать в себя ключевые позиции, аэродромы, важные узлы в военной системе острова Тайвань, а также важные мобильные цели, сказал Чжао.

По словам Чжао, эти ключевые цели следует поражать несколькими средствами под разными углами точным способом и одновременно, когда это необходимо.

​Путь полетов китайской авиации у Тайваня.

Фото: Министерство обороны Тайваня

На анимации показано, что обычные ракеты и ракетные установки дальнего действия на суше, боевые самолеты в воздухе и военные корабли в море одновременно наносили удары по нескольким направлениям острова.

Таким образом была представлена ​​общая схема современной войны. По словам экспертов, захват контроля над морем, воздухом и информацией является первым шагом военного конфликта, а нанесение ударов по ключевым целям, таким как военные корабли, аэродромы и радиолокационные установки, способствует устойчивому контролю.

Global Times показала ролик с имитацией ударов армии КНР. Фото: Global Times

Военный эксперт материкового Китая Фу Цяньшао утверждает, что, если контроль над морем, воздухом и информацией не будет обеспечен, следующие операции, такие как высадка морского десанта, столкнутся с серьезной угрозой.

”Учение Восточного командования КНР продемонстрировали и еще больше укрепили его возможности в этих аспектах, а также продемонстрировали его решимость в защите национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности, послав сильный сигнал силам "независимости Тайваня" и силам внешнего вмешательства", — заявил он.

Китай начал обучение в субботу, на следующий день после того, как президент Тайваня Цай Инвэн вернулась с 10-дневного визита в Центральную Америку и США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

Пекин неоднократно предостерег от встречи Цай с Маккарти и раньше угрожал принять "сильные и решительные меры", если она состоится.

Отношения между Китаем и Тайванем

Китай считает территорию Тайваня своей частью. В последние годы Китай усилил свое дипломатическое, военное и экономическое давление на самоуправляющийся остров.

Сам Си Цзиньпин в течение последних лет неоднократно заявлял, что хочет "воссоединения", если нужно - силой. А вот правительство Тайваня отмечало, что хочет мира, но в случае нападения будет защищать себя.

Напомним, несмотря на напряженность между Вашингтоном и Пекином, Илон Маск построит новый аккумуляторный завод в Шанхае, увеличивая инвестиции в Китай. Завод начнет производство уже в 2024 году.