Пілот літака. Фото: Eastern Theatre Command/Handout/Reuters

Китай заявив, що імітує точні удари по ключових цілях на Тайвані, оскільки військові навчання, розпочаті у відповідь на зустріч президента острова зі спікером Палати представників Конгресу США, тривають вже другий день. Програмні навчання включали "тактичні маневри" китайського флоту.

Про це повідомляє CNN.

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За повідомленням телеканалу CCTV, різні служби здійснили "імітацію спільних високоточних ударів по ключових цілях на острові Тайвань" і в прилеглих водах.

Зазначається, що навчання, які отримали назву "Об'єднаний гострий меч", проводилися під наглядом командування Східного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що станом на полудень за місцевим часом воно виявило 58 бойових літаків НВАК над Тайванською протокою сьогодні, 9 квітня, з яких 31 перетнули серединну лінію і увійшов у тайванську ідентифікаційну зону ППО ADIZ, або зону протиповітряної оборони. Також було виявлено дев'ять кораблів ВМС НВАК.

Китай розпочав навчання в суботу, наступного дня після того, як президент Тайваню Цай Інвень повернулася з 10-денного візиту до Центральної Америки і США, де вона зустрілася зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Пекін неодноразово застерігав від зустрічі Цай з Маккарті і раніше погрожував вжити "сильних і рішучих заходів", якщо вона відбудеться.

Керівна Комуністична партія Китаю стверджує, що самоврядна демократія Тайваню є її територією, хоча ніколи нею не керувала, і десятиліттями намагається ізолювати її дипломатичним шляхом. Вона не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом.

Нагадаємо, Китай розпочав навчання навколо Тайваню через зустріч президента Цай Інвень зі спікером Палати представників США. Сорок два винищувачі країни ненадовго перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки.