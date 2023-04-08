Китай розпочав навчання навколо Тайваню та перетнув лінію протоки: деталі

Китайський військовий корабель/Фото: REUTERS/Thomas Peter

Китай розпочав навчання навколо Тайваню через зустріч президента Цай Інвень зі спікером Палати представників США. Сорок два винищувачі країни ненадовго перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки.

Про це повідомляє Reuters.

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Триденні навчання, оголошені наступного дня після повернення Цай зі США, були очікуваними після того, як Китай засудив її зустріч у середу зі спікером Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі.

Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб взяти острів під свій контроль. Уряд Тайваню рішуче заперечує проти претензій країни.

Заява Пекіна з'явилася всього через кілька годин після того, як Китай прийняв у себе з візитом вищих європейських лідерів.

Народно-визвольна армія заявила, що розпочала патрулювання бойової готовності і навчання "Спільний меч" навколо Тайваню, повідомивши раніше, що проводитиме їх у протоці і на північ, південь і схід від острова "згідно з планом".

"Це серйозне попередження сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню, а також змові і провокаціям зовнішніх сил, і це необхідна дія для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності", — йдеться в заяві командування Східного театру військових дій китайської армії.

Міноборони Тайваню повідомили, що помітило 7 квітня 42 китайські винищувачі — J-10, J-11 і J-16, які перетнули серединну лінію, що зазвичай слугує неофіційним кордоном між двома сторонами, а також вісім китайських кораблів.

"Китай використовував візит Цай до США "як привід для проведення військових навчань, що завдало серйозної шкоди регіональному миру, стабільності та безпеці", — йдеться в заяві міністерства.

У Тайвані додали, що військові будуть реагувати спокійно, раціонально і серйозно, стоятимуть на варті і здійснюватимуть моніторинг відповідно до принципів "без ескалації і суперечок", щоб захистити національний суверенітет і національну безпеку.

Нагадаємо, Китайська Народна Республіка запровадила санкції проти представниці Китайської Республіки в США Сяо Бі-хім. Причиною став візит президентки Тайваню до Сполучених Штатів.

Також ми писали, що Китай заявив, що Вашингтон "ставить під загрозу регіональному світу і стабільність" нову угоду, яка розширює доступ американських військових до баз на Філіппінах. У Пекіні запевняють, що ця угода між США та Філіппінами "неминуче призведе посилення військової напруги в регіони".