Китай начал учения вокруг Тайваня и пересек линию пролива: детали

Китайский военный корабль/Фото: REUTERS/Thomas Peter

Китай начал обучение вокруг Тайваня из-за встречи президента Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США. Сорок два истребителя страны ненадолго пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.

Об этом сообщает Reuters.

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Трехдневные учения, объявленные на следующий день после возвращения Цай из США, были ожидаемыми после того, как Китай осудил ее встречу в среду со спикером Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и никогда не отказывался от применения силы взять остров под свой контроль. Правительство Тайваня решительно возражает против претензий страны.

Заявление Пекина появилось спустя всего несколько часов после того, как Китай принял у себя с визитом высших европейских лидеров.

Народно-освободительная армия заявила, что начала патрулирование боевой готовности и учения "Общий меч" вокруг Тайваня, сообщив ранее, что будет проводить их в проливе и к северу, югу и востоку от острова "согласно плану".

"Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, которые выступают за независимость Тайваня, а также заговору и провокациям внешних сил, и это необходимое действие для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", — говорится в заявлении командования Восточного театра военных действий китайской армии.

Минобороны Тайваня сообщили, что заметили 7 апреля 42 китайских истребителя — J-10, J-11 и J-16, пересекшие срединную линию, обычно служащую неофициальной границей между двумя сторонами, а также восемь китайских кораблей.

"Китай использовал визит Цай в США "как повод для проведения военных учений, что нанесло серьезный ущерб региональному миру, стабильности и безопасности", — говорится в заявлении министерства.

В Тайване добавили, что военные будут реагировать спокойно, рационально и серьезно, будут стоять на страже и проводить мониторинг в соответствии с принципами "без эскалации и споров", чтобы защитить национальный суверенитет и национальную безопасность.

Напомним, Китайская Народная Республика ввела санкции против представителя Китайской Республики в США Сяо Бихим. Причиной стал визит президента Тайваня в Соединенные Штаты.

Также мы писали, что Китай заявил, что Вашингтон "ставит под угрозу региональному миру и стабильность" новое соглашение, которое расширяет доступ американских военных к базам на Филиппинах. В Пекине уверяют, что это соглашение между США и Филиппинами "неизбежно приведет к усилению военного напряжения в регионы".