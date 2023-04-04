Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Китаї різко відреагували на оборонну угоду між США та Філіппінами arrow

У Китаї різко відреагували на оборонну угоду між США та Філіппінами

4 квітня 2023 15:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Військові США створять нові бази на Філіппінах
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Китай заявив, що Вашингтон "ставить під загрозу регіональному світу і стабільність" нову угоду, яка розширює доступ американських військових до баз на Філіппінах . У Пекіні запевняють, що ця угода між США та Філіппінами "немінуче призведе посилення військової напруги в регіони". 

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін .

Читайте також:

Заява Пекіна

Представники китайського дипломатичного відомства заявили, що США "продовжують зміцнювати своє військове розгортання в регіонах" та "дбають лише про власні інтереси". 

"Результатом неминуче буде посилення військової напруги та загроза регіональному миру та стабільності", — додала вона.

Мао Нін закликала лідерів країн регіону "добре подумати" над доцільність такої угоди зі США. 

"Країни в регіоні повинні добре подумати про те, що є доцільним і що є взаємовигідним, щоб зробити вибір, який справді буде корисним для їхніх власних інтересів, а також для регіонального миру та стабільності", — наголосила вона. 

Що відомо про угоду між Філіппінами та США

У понеділок, 3 квітня, Філіппіни оголосили про розташування чотирьох додаткових військових баз, які будуть використовуватися американськими військами, одна з яких розташована поблизу Південно-Китайського моря, а інша — неподалік від Тайваню.

Також зауважимо, що угода про розширення оборонної співпраці від 2014 року, як повідомляє EDCA, надала американським військам доступ до п’яти філіппінських баз.

Пізніше її було розширено до дев'яти, але місце розташування чотирьох нових баз не з'явилося до понеділка, поки уряд не проконсультувався з місцевими чиновниками.

Як наголосили в Управлінні комунікацій президента Філіппіна, чотири об'єкти були оцінені філіппінськими військовими та визнані "придатними та взаємовигідними". 

раніше, раніше з’явилося, що  військово-морські сили США використовують технологію тестування , розроблену в рамках секретної програми Project Overmatch, у водах біля узбережжя Каліфорнії. Авіаносну ударну групу з авіаносцем Карлом Вінсоном залучили до цих випробувань.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB