У Китаї різко відреагували на оборонну угоду між США та Філіппінами

Військові США створять нові бази на Філіппінах

Китай заявив, що Вашингтон "ставить під загрозу регіональному світу і стабільність" нову угоду, яка розширює доступ американських військових до баз на Філіппінах . У Пекіні запевняють, що ця угода між США та Філіппінами "немінуче призведе посилення військової напруги в регіони".

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін .

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Заява Пекіна

Представники китайського дипломатичного відомства заявили, що США "продовжують зміцнювати своє військове розгортання в регіонах" та "дбають лише про власні інтереси".

"Результатом неминуче буде посилення військової напруги та загроза регіональному миру та стабільності", — додала вона.

Мао Нін закликала лідерів країн регіону "добре подумати" над доцільність такої угоди зі США.

"Країни в регіоні повинні добре подумати про те, що є доцільним і що є взаємовигідним, щоб зробити вибір, який справді буде корисним для їхніх власних інтересів, а також для регіонального миру та стабільності", — наголосила вона.

Що відомо про угоду між Філіппінами та США

У понеділок, 3 квітня, Філіппіни оголосили про розташування чотирьох додаткових військових баз, які будуть використовуватися американськими військами, одна з яких розташована поблизу Південно-Китайського моря, а інша — неподалік від Тайваню.

Також зауважимо, що угода про розширення оборонної співпраці від 2014 року, як повідомляє EDCA, надала американським військам доступ до п’яти філіппінських баз.

Пізніше її було розширено до дев'яти, але місце розташування чотирьох нових баз не з'явилося до понеділка, поки уряд не проконсультувався з місцевими чиновниками.

Як наголосили в Управлінні комунікацій президента Філіппіна, чотири об'єкти були оцінені філіппінськими військовими та визнані "придатними та взаємовигідними".