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В Китае резко отреагировали на оборонное соглашение между США и Филиппинами

4 апреля 2023 15:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Военные США создадут новые базы на Филиппинах
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Китай заявил, что Вашингтон "ставит под угрозу региональный мир и стабильность" новым соглашением, расширяющим доступ американских войск к базам на Филиппинах. В Пекине уверяют, что это соглашение между США и Филиппинами "неизбежно повлечет за собой усиление военного напряжения в регионе".

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

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Представительница китайского дипломатического ведомства подчеркнула, что США "продолжают укреплять свое военное развертывание в регионе" и "заботятся только о собственных интересах".

"Результатом неизбежно будет усиление военного напряжения и угроза региональному миру и стабильности", — добавила она.

Мао Нин призвала лидеров стран региона "хорошо подумать" о целесообразности такого соглашения с США.

"Страны в регионе должны хорошо подумать о том, что целесообразно и что взаимовыгодно, чтобы сделать выбор, который действительно будет полезен для их собственных интересов, а также для регионального мира и стабильности", — подчеркнула она.

Что известно о соглашении между Филиппинами и США

В понедельник, 3 апреля, Филиппины объявили о расположении четырех дополнительных военных баз, которые будут использоваться американскими войсками, одна из них расположена вблизи Южно-Китайского моря, а другая — недалеко от Тайваня.

Также заметим, что соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве от 2014 года, известное как EDCA, предоставило американским войскам доступ к пяти филиппинским базам.

Позже она была расширена до девяти, но местоположение четырех новых баз не сообщалось до понедельника, пока правительство не проконсультировалось с местными чиновниками.

Как отметили в Управлении коммуникаций президента Филиппин, четыре объекта были оценены филиппинскими военными и признаны "пригодными и взаимовыгодными".

Напомним, ранее сообщалось, что военно-морские силы США проводят тестирование технологии, разработанной в рамках секретной программы Project Overmatch, в водах у побережья Калифорнии. Авианосная ударная группа с авианосцем Carl Vinson была привлечена к этим испытаниям.

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