США тестируют секретную технологию возле берегов Калифорнии, — СМИ
Военно-морские силы США проводят тестирование технологии, разработанной в рамках секретной программы Project Overmatch, в водах у побережья Калифорнии. Авианосную ударную группу с авианосцем Carl Vinson привлекли к этим испытаниям.
Об этом пишет Defense News.
Военно-морские силы США
По словам начальника военно-морских операций адмирала Майка Гилдея, проект находится "сейчас в разгаре", и в ближайшие месяцы будет определен дальнейший масштаб действий. Подробные сведения о проекте не разглашаются.
Project Overmatch является вкладом ВМС США в проект Объединенного комбинированного управления и контроля (JADC2), запущенный Пентагоном в 2020 году.
Основная цель JADC2 — объединение информационных потоков от всех родов вооруженных сил в единую сеть, которая работает на основе искусственного интеллекта.
Процесс реализации JADC2 остается в тайне. Defense News сообщает, что Project Overmatch является частью этого проекта.
Напомним, что на базе США в Нидерландах могла потерпеть повреждение ядерная бомба. Снимок с американской военной базы Фолькель, опубликованный в презентации для студентов, может указывать на неизвестный ранее инцидент с тактической ядерной бомбой В51. Вероятно, он произошел до 2022 года.