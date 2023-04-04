США тестируют секретную технологию возле берегов Калифорнии, — СМИ

Военно-морские силы США

Военно-морские силы США проводят тестирование технологии, разработанной в рамках секретной программы Project Overmatch, в водах у побережья Калифорнии. Авианосную ударную группу с авианосцем Carl Vinson привлекли к этим испытаниям.

Об этом пишет Defense News.

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Военно-морские силы США

По словам начальника военно-морских операций адмирала Майка Гилдея, проект находится "сейчас в разгаре", и в ближайшие месяцы будет определен дальнейший масштаб действий. Подробные сведения о проекте не разглашаются.

Project Overmatch является вкладом ВМС США в проект Объединенного комбинированного управления и контроля (JADC2), запущенный Пентагоном в 2020 году.

Основная цель JADC2 — объединение информационных потоков от всех родов вооруженных сил в единую сеть, которая работает на основе искусственного интеллекта.

Процесс реализации JADC2 остается в тайне. Defense News сообщает, что Project Overmatch является частью этого проекта.

Напомним, что на базе США в Нидерландах могла потерпеть повреждение ядерная бомба. Снимок с американской военной базы Фолькель, опубликованный в презентации для студентов, может указывать на неизвестный ранее инцидент с тактической ядерной бомбой В51. Вероятно, он произошел до 2022 года.