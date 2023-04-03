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Недавно на базе США в Нидерландах могла произойти авария с ядерным оружием: что известно

3 апреля 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Американские солдаты
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На базе США в Нидерландах могла потерпеть повреждение ядерная бомба. Снимок с американской военной базы Фолькель, опубликованный в презентации для студентов, может указывать на неизвестный ранее инцидент с тактической ядерной бомбой В51. Вероятно, он произошел до 2022 года.

Об этом говорится в отчете Федерации американских учёных (FAS).

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Подробности

Авторы обратили внимание на фотографию презентации за 2022 год для студентов, которые ищут работу в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико.

На фото, место съемки которого указано как база воздушных сил Нидерландов Фолькель, видна тактическая ядерная бомба B61. Ее осматривали на предмет повреждений американские солдаты.

"Задняя часть бомбы значительно изогнута влево, а одно из четырех хвостовых ребер отсутствует. Также есть розовая клейкая лента, которая закрывает возможные повреждения задней части хвоста", — говорится в отчете.

Авторы подчеркнули, что официальных подтверждений инцидента нет, как и того, изображена ли на фото именно настоящая В61, а не макет. Они не знают, были ли повреждения последствием несчастного случая или испытаний.

"Если это изображение действительно сделано при испытании ядерного оружия, то это будет первый задокументированный случай недавней аварии с ядерным оружием на военно-воздушной базе в Европе", — отметили в отчете.

Напомним, самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что готов договориться с путиным разместить стратегическое ядерное оружие в своей стране. По его словам, это пригодится в случае нарастания угроз.

Также мы писали, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет нарастить темпы производства оружейных ядерных материалов. Они необходимы для производства бомб, которые будут употребляться для его все большей номенклатуры орудия.

Добавим, Франция осудила решение россии о размещении тактического ядерного оружия в беларуси. МИД страны призвал рф проявить ответственность и пересмотреть это решение.

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