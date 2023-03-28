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Лідер КНДР закликав своїх вчених збільшити виробництво ядерного матеріалу для бомб

28 березня 2023 10:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кім Чен Ин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче наростити темпи виробництва збройових ядерних матеріалів. Вони потрібні для виготовлення бомб, які будуть використовуватися для його все більшої номенклатури зброї.

Про це він сказав під час інспекції ядерної програми країни, передає APNews.

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Деталі

На фотографіях з цієї зустрічі також показали те, що схоже на невелику нову тактичну боєголовку, яка, ймовірно, була розроблена для встановлення на різноманітні системи доставки, розроблені в останні роки.

Кім Чен Ин оглянув нову тактичну ядерну зброю та технології встановлення боєголовок на балістичні ракети, а також ознайомився з планами ядерних контрнаступів.

Лідер КНДР наголосив на необхідності нарощувати виробництво бомбового палива, щоб досягти своїх цілей щодо "експоненціального" розширення ядерного арсеналу, і видав невизначене "важливе завдання" для атомної галузі.

Кім також ознайомився з планами країни щодо ядерних контратак, коли вчені розповіли йому про новітні північні системи озброєнь, здатні нести ядерну зброю, і прогрес у технологіях встановлення ядерних боєголовок на ракети.

Його заклики збільшити виробництво бомбового палива пролунали через кілька днів після того, як президент росії володимир путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, що було сприйнято як попередження Заходу, який збільшує військову підтримку України.

Нагадаємо, директор Розвідувального управління Міноборони США генерал-лейтенант Скотт Бер'єр заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, найімовірніше, не планує проводити ядерні випробування під час найбільших за останні 5 років спільних військових навчань США та Південної Кореї під назвою "Щит свободи". Проте американська сторона уважно стежитиме за ситуацією.

Також ми писали, що у неділю вранці, 19 березня, Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря. Це вже третє ракетне випробування КНДР від початку спільних навчань Південної Кореї та США.

Додамо, північна Корея стверджує, що близько 800 тисяч її громадян добровільно приєдналися або повторно записалися в національну армію. Пропаганда заявляє, що всі вони хочуть воювати проти Сполучених Штатів.

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