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Лидер КНДР призвал своих ученых увеличить производство ядерного материала для бомб

28 марта 2023 10:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ким Чен Ын
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет нарастить темпы производства оружейных ядерных материалов. Они нужны для изготовления бомб, которые будут использоваться для его все большей номенклатуры оружия.

Об этом он сказал во время инспекции ядерной программы страны, передает APNews.

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На фотографиях с этой встречи также показали, что похоже на небольшую новую тактическую боеголовку, которая, вероятно, была разработана для установки на различные системы доставки, разработанные в последние годы.

Ким Чен Ын осмотрел новое тактическое ядерное оружие и технологии установки боеголовок на баллистические ракеты, а также ознакомился с планами ядерных контрнаступлений.

Лидер КНДР отметил необходимость наращивать производство бомбового топлива, чтобы достичь своих целей по "экспоненциальному" расширению ядерного арсенала, и выдал неопределенную "важную задачу" для атомной отрасли.

Ким также ознакомился с планами страны по ядерным контратакам, когда ученые рассказали ему о новейших северных системах вооружений, способных нести ядерное оружие, и прогресс в технологиях установки ядерных боеголовок на ракеты.

Его призывы увеличить производство бомбового топлива прозвучали через несколько дней после того, как президент россии владимир путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, что было воспринято как предупреждение Запада, увеличивающего военную поддержку Украины.

Напомним, директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берьер заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вероятнее всего, не планирует проводить ядерные испытания во время крупнейших за последние 5 лет совместных военных учений США и Южной Кореи под названием "Щит свободы". Однако американская сторона будет внимательно следить за ситуацией.

Также мы писали, что в воскресенье утром 19 марта Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Это уже третье ракетное испытание КНДР с начала совместных учений Южной Кореи и США.

Добавим, Северная Корея утверждает, что около 800 тысяч ее граждан добровольно присоединились или повторно записались в национальную армию. Пропаганда заявляет, что все они хотят воевать против Соединенных Штатов.

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