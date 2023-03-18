Північна Корея взялася лякати США 800-тисячною "армією" студентів і робітників

Кім Чен Ин

Північна Корея стверджує, що близько 800 тисяч її громадян добровільно приєдналися або повторно записалися в національну армію. Пропаганда заявляє, що всі вони хочуть воювати проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

"Армія" борців із США

Пропагандисти заявляють, що близько 800 тисяч студентів і робітників лише в п'ятницю по всій країні висловили бажання записатися або повторно призватися в армію, щоб протистояти Сполученим Штатам.

"Зростаючий ентузіазм молодих людей приєднатися до армії є демонстрацією непохитної волі молодого покоління безжально знищити маніяків війни, які докладають останніх зусиль, щоб знищити нашу дорогоцінну соціалістичну країну, і досягти великої справи національного возз’єднання без провал і явний прояв їхнього палкого патріотизму", — пише одне з видань.

Запуск ракети

Заява Північної Кореї була оприлюднена після того, як у четвер, 16 березня, Північна Корея запустила свою міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-17 у відповідь на військові навчання США і Південної Кореї.

Північна Корея випустила ракету у море між Корейським півостровом і Японією в четвер, за кілька годин до того, як президент Південної Кореї прилетів до Токіо на саміт, на якому обговорювалися способи протидії ядерній загрозі Північній Кореї.

Балістичні ракети Північної Кореї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, і запуск викликав осуд з боку урядів Сеула, Вашингтона та Токіо.

Південнокорейські та американські сили у понеділок, 13 березня, розпочали 11-денні спільні навчання під назвою "Щит свободи 23", які проводилися в масштабах, яких не було з 2017 року, щоб протистояти зростаючим загрозам Північної Кореї.

Кім Чен Ин звинуватив США і Південну Корею в посиленні напруженості через військові навчання.

фото: Reuters