Северная Корея принялась пугать США 800-тысячной "армией" студентов и рабочих
Северная Корея утверждает, что около 800 тысяч граждан добровольно присоединились или повторно записались в национальную армию. Пропаганда заявляет, что они хотят воевать против Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
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"Армия" борцов из США
Пропагандисты заявляют, что около 800 тысяч студентов и рабочих только в пятницу по всей стране выразили желание записаться или повторно призваться в армию, чтобы противостоять Соединенным Штатам.
"Растущий энтузиазм молодых людей присоединиться к армии является демонстрацией непоколебимой воли молодого поколения безжалостно уничтожить маньяков войны, прилагающих последние усилия, чтобы уничтожить нашу драгоценную социалистическую страну, и достичь великого дела национального воссоединения без провалов и явное проявление их пылкого патриотизма", — пишет одно из изданий.
Запуск ракеты
Заявление Северной Кореи было обнародовано после того, как в четверг, 16 марта, Северная Корея запустила свою межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17 в ответ на военные учения США и Южной Кореи.
Северная Корея выпустила ракету в море между Корейским полуостровом и Японией в четверг, за несколько часов до того, как президент Южной Кореи прилетел в Токио на саммит, на котором обсуждались способы противодействия ядерной угрозе Северной Корее.
Баллистические ракеты Северной Кореи запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН и запуск вызвал осуждение со стороны правительств Сеула, Вашингтона и Токио.
Южнокорейские и американские силы в понедельник, 13 марта, начали 11-дневные совместные учения под названием "Щит свободы 23", которые проводились в масштабах, которых не было с 2017 года, чтобы противостоять растущим угрозам Северной Кореи.
Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в усилении напряженности из-за военных учений.
фото: Reuters