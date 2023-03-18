Северная Корея принялась пугать США 800-тысячной "армией" студентов и рабочих

Ким Чен Ын

Северная Корея утверждает, что около 800 тысяч граждан добровольно присоединились или повторно записались в национальную армию. Пропаганда заявляет, что они хотят воевать против Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

"Армия" борцов из США

Пропагандисты заявляют, что около 800 тысяч студентов и рабочих только в пятницу по всей стране выразили желание записаться или повторно призваться в армию, чтобы противостоять Соединенным Штатам.

"Растущий энтузиазм молодых людей присоединиться к армии является демонстрацией непоколебимой воли молодого поколения безжалостно уничтожить маньяков войны, прилагающих последние усилия, чтобы уничтожить нашу драгоценную социалистическую страну, и достичь великого дела национального воссоединения без провалов и явное проявление их пылкого патриотизма", — пишет одно из изданий.

Запуск ракеты

Заявление Северной Кореи было обнародовано после того, как в четверг, 16 марта, Северная Корея запустила свою межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17 в ответ на военные учения США и Южной Кореи.

Северная Корея выпустила ракету в море между Корейским полуостровом и Японией в четверг, за несколько часов до того, как президент Южной Кореи прилетел в Токио на саммит, на котором обсуждались способы противодействия ядерной угрозе Северной Корее.

Баллистические ракеты Северной Кореи запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН и запуск вызвал осуждение со стороны правительств Сеула, Вашингтона и Токио.

Южнокорейские и американские силы в понедельник, 13 марта, начали 11-дневные совместные учения под названием "Щит свободы 23", которые проводились в масштабах, которых не было с 2017 года, чтобы противостоять растущим угрозам Северной Кореи.

Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в усилении напряженности из-за военных учений.

фото: Reuters