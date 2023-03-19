Північна Корея знову запустила балістичну ракету: що відомо

Північна Корея продовжує запуски балістичних ракет

У неділю вранці, 19 березня, Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря. Це вже третє ракетне випробування КНДР від початку спільних навчань Південної Кореї та США.

Про це повідомляє CNN.

Що відомо

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети малої дальності з місцевості на півночі провінції Пхеньян у бік Японського моря.

За даними міністерства оборони Японії, ракета досягла максимальної висоти приблизно 50 км і подолала відстань у 800 км. За даними південнокорейських військових, об'єкт приземлився в морі між Корейським півостровом і Японією.

Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, коли стартували найбільші за останні п'ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою "Щит воїна" (Warrior Shield).

Північна Корея заявила, що розглядає ці навчання як "тренування вторгнення", хоча в Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовують виключно оборону.

Нагадаємо, що 13 березня уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.

Наступного дня, 14 березня, КНДР знову здійснила ракетний запуск — цього разу з материка, у напрямку Японського моря.

А 16 березня КНДР вкотре запустила міжконтинентальну балістичну ракету у напрямку Японії. У самій Японії уперше за 12 років перебуватиме з візитом очільник Південної Кореї.