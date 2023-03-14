КНДР знову запустила балістичні ракети у бік Японії: деталі
Сьогодні, 14 березня, з території КНДР були запущені у напрямку Японського моря дві малі балістичні ракети. Інформації про те, куди вони влучили і чи було їх збито, поки що немає.
Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.
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Чергові ракетні запуски Пхеньяна
Моніторинг систем ППО армії Південної Кореї зафіксував сьогодні, 14 березня, запуск двох малих балістичних ракет з території КНДР.
Пуск відбувся між 07:41 та 07:51 ранку за місцевим часом (00:41 та 00:51 за Києвом).
Північнокорейські ракети були запущені у напрямку Японського моря.
Реакція Японії
Інформації про збиття ракет армії КНДР не надходило.
Японські ЗМІ стверджують, що уряд країни збирає детальну інформацію про інцидент — і поки що не коментує цей запуск балістичних ракет з території КНДР.
Нагадаємо, що учора, 13 березня, уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.
Додамо, що зранку 20 лютого КНДР здійснила запуски двох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японії.
Цей крок також став реакцією комуністичної Півночі на військові навчання Південної Кореї спільно із США.
Фото: KCNA