​​​​​​​КНДР знову запустила балістичні ракети у бік Японії: деталі

Північна Корея продовжує запуски балістичних ракет

Сьогодні, 14 березня, з території КНДР були запущені у напрямку Японського моря дві малі балістичні ракети. Інформації про те, куди вони влучили і чи було їх збито, поки що немає.

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Чергові ракетні запуски Пхеньяна

Моніторинг систем ППО армії Південної Кореї зафіксував сьогодні, 14 березня, запуск двох малих балістичних ракет з території КНДР.

Пуск відбувся між 07:41 та 07:51 ранку за місцевим часом (00:41 та 00:51 за Києвом).

Північнокорейські ракети були запущені у напрямку Японського моря.

Реакція Японії

Інформації про збиття ракет армії КНДР не надходило.

Японські ЗМІ стверджують, що уряд країни збирає детальну інформацію про інцидент — і поки що не коментує цей запуск балістичних ракет з території КНДР.

Нагадаємо, що учора, 13 березня, уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.

Додамо, що зранку 20 лютого КНДР здійснила запуски двох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японії.

Цей крок також став реакцією комуністичної Півночі на військові навчання Південної Кореї спільно із США.

Фото: KCNA