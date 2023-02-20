КНДР запустила дві балістичні ракети у напрямку Японського моря

Північна Корея знову запустила ракети у бік Японії: що відомо
Зранку 20 лютого КНДР здійснило запуски двох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японії. Цей крок став реакцією комуністичної Півночі на військові навчання Південної Кореї спільно із США.
Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap із посиланням на інформацію військових Південної Кореї.
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Постріли з території КНДР
Об’єднаний комітет начальників штабів армії Південної Кореї заявив про запуск ракет з території комуністичної Північної Кореї.
Запуск був зафіксований у районі Сухчон у провінції Південний Пхьонан. Час пуску ракет між 07:00 та 07:11 за місцевим часом.
Чим і навіщо стріляли корейські комуністи
Відомо, що КНДР запустила в напрямку Японії дві балістичні ракети малої дальності.
Запуск ракет, як вважають у Сеулі, став відповіддю на провели спільні військові навчання Республіки Корея та США із використанням стратегічних бомбардувальників В-1В.
Нагадаємо, що 18 лютого КНДР також запустила балістичну ракету великої дальності у бік Японського моря.
Додамо, що Південна Корея у новій програмі оборони країни на наступні два роки назвала КНДР "ворогом". Це сталося на тлі загострення відносин між двома країнами.
Фото: KCNA