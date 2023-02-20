КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря

Северная Корея снова запустила ракеты в сторону Японии: что известно
Утром 20 февраля КНДР осуществило запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японии. Этот шаг стал реакцией коммунистического Севера на военные учения Южной Кореи совместно с США.
Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на информацию военных Южной Кореи.
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Выстрелы с территории КНДР
Объединенный комитет начальников штабов армии Южной Кореи заявил о запуске ракет с территории коммунистической Северной Кореи.
Запуск был зафиксирован в районе Сухчон в провинции Южный Пхенан. Время пуска ракет между 07:00 и 07:11 по местному времени.
Чем и зачем стреляли корейские коммунисты
Известно, что КНДР запустила в направлении Японии две баллистические ракеты малой дальности.
Запуск ракет, как считают в Сеуле, стал ответом на проведенные совместные военные учения Республики Корея и США с использованием стратегических бомбардировщиков В-1В.
Напомним, что 18 февраля КНДР также запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря.
Добавим, что Южная Корея в новой программе обороны страны на следующие два года назвала КНДР "врагом". Это произошло на фоне обострения отношений между двумя странами.
Фото: KCNA