КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря

КНДР продолжает запускать баллистические ракеты в регионе

Утром 20 февраля КНДР осуществило запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японии. Этот шаг стал реакцией коммунистического Севера на военные учения Южной Кореи совместно с США.

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на информацию военных Южной Кореи.

Выстрелы с территории КНДР

Объединенный комитет начальников штабов армии Южной Кореи заявил о запуске ракет с территории коммунистической Северной Кореи.

Запуск был зафиксирован в районе Сухчон в провинции Южный Пхенан. Время пуска ракет между 07:00 и 07:11 по местному времени.

Чем и зачем стреляли корейские коммунисты

Известно, что КНДР запустила в направлении Японии две баллистические ракеты малой дальности.

Запуск ракет, как считают в Сеуле, стал ответом на проведенные совместные военные учения Республики Корея и США с использованием стратегических бомбардировщиков В-1В.

Напомним, что 18 февраля КНДР также запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря.

Добавим, что Южная Корея в новой программе обороны страны на следующие два года назвала КНДР "врагом". Это произошло на фоне обострения отношений между двумя странами.

Фото: KCNA