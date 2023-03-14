КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японии: детали
Сегодня, 14 марта, с территории КНДР были запущены в направлении Японского моря две малые баллистические ракеты. Информации о том, куда они попали и были ли они сбиты, пока нет.
Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
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Очередные ракетные запуски Пхеньяна
Мониторинг систем ПВО армии Южной Кореи зафиксировал сегодня, 14 марта, запуск двух малых баллистических ракет с территории КНДР.
Пуск состоялся между 07:41 и 07:51 утра по местному времени (00:41 и 00:51 по Киеву).
Северокорейские ракеты были запущены в направлении Японского моря.
Реакция Японии
Информации об уничтожении ракет армии КНДР не поступало.
Японские СМИ утверждают, что правительство страны собирает подробную информацию об инциденте и пока не комментирует этот запуск баллистических ракет с территории КНДР.
Напомним, что вчера, 13 марта, впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.
Добавим, что утром 20 февраля КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японии.
Этот шаг также стал реакцией коммунистического Севера на военные учения Южной Кореи совместно с США.
Фото: KCNA