​​​КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японии: детали

Северная Корея продолжает запуск баллистических ракет

Сегодня, 14 марта, с территории КНДР были запущены в направлении Японского моря две малые баллистические ракеты. Информации о том, куда они попали и были ли они сбиты, пока нет.

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

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Мониторинг систем ПВО армии Южной Кореи зафиксировал сегодня, 14 марта, запуск двух малых баллистических ракет с территории КНДР.

Пуск состоялся между 07:41 и 07:51 утра по местному времени (00:41 и 00:51 по Киеву).

Северокорейские ракеты были запущены в направлении Японского моря.

Реакция Японии

Информации об уничтожении ракет армии КНДР не поступало.

Японские СМИ утверждают, что правительство страны собирает подробную информацию об инциденте и пока не комментирует этот запуск баллистических ракет с территории КНДР.

Напомним, что вчера, 13 марта, впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.

Добавим, что утром 20 февраля КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японии.

Этот шаг также стал реакцией коммунистического Севера на военные учения Южной Кореи совместно с США.

Фото: KCNA