КНДР уперше здійснила запуск крилатих ракет з підводного човна
Уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.
Про це повідомляє The Telegraph.
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Північнокорейські ракети
КНДР здійснила запуск двох стратегічних крилатих ракет з підводного човна.
Такий запуск став першим у військовій історії комуністичної Північної Кореї.
Повідомляється, що запуск був здійснений із субмарини "8.24 Yongung" біля східного узбережжя Корейського півострова. Ракети подолали понад 1000 кілометрів і уразили ціль, запевнили у КНДР.
Навчання у Південній Кореї
Запуск ракет стався напередодні чергових спільних військових навчань армії Південної Кореї та підрозділів збройних сил США.
Південнокорейська армія оголосила про початок 11-денних спільних із американцями навчань "Щит свободи" та "Щит воїна".
Нагадаємо, що зранку 20 лютого КНДР здійснила запуски двох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японії.
Цей крок також став реакцією комуністичної Півночі на військові навчання Південної Кореї спільно із США.
Фото: KCNA