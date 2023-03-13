​​​​​​​КНДР уперше здійснила запуск крилатих ракет з підводного човна

Північна Корея запустила ракети із субмарини

Уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.

Про це повідомляє The Telegraph.

Північнокорейські ракети

КНДР здійснила запуск двох стратегічних крилатих ракет з підводного човна.

Такий запуск став першим у військовій історії комуністичної Північної Кореї.

Повідомляється, що запуск був здійснений із субмарини "8.24 Yongung" біля східного узбережжя Корейського півострова. Ракети подолали понад 1000 кілометрів і уразили ціль, запевнили у КНДР.

Навчання у Південній Кореї

Запуск ракет стався напередодні чергових спільних військових навчань армії Південної Кореї та підрозділів збройних сил США.

Південнокорейська армія оголосила про початок 11-денних спільних із американцями навчань "Щит свободи" та "Щит воїна".

Нагадаємо, що зранку 20 лютого КНДР здійснила запуски двох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японії.

Цей крок також став реакцією комуністичної Півночі на військові навчання Південної Кореї спільно із США.

Фото: KCNA