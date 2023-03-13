КНДР впервые осуществила запуск крылатых ракет с подводной лодки
Впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подлодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.
Об этом сообщает The Telegraph.
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Северокорейские ракеты
КНДР осуществила запуск двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.
Такой запуск стал первым в военной истории Северной Кореи.
Сообщается, что запуск был произведен с субмарины "8.24 Yongung" у восточного побережья Корейского полуострова. Ракеты преодолели более 1000 километров и поразили цель, заверили в КНДР.
Обучение в Южной Корее
Запуск ракет произошел в преддверии очередных совместных военных учений армии Южной Кореи и подразделений вооруженных сил США.
Южнокорейская армия объявила о начале 11-дневных совместных с американцами учений "Щит свободы" и "Щит воина".
Напомним, что утром 20 февраля КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японии.
Этот шаг также стал реакцией коммунистического Севера на военные учения Южной Кореи совместно с США.
Фото: KCNA