Северная Корея снова запустила баллистическую ракету: что известно

Северная Корея продолжает запуск баллистических ракет

В воскресенье утром, 19 марта, Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Это уже третье ракетное испытание КНДР с начала совместных учений Южной Кореи и США.

Об этом сообщает CNN.

Что известно

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты малой дальности с местности на севере провинции Пхеньян в сторону Японского моря.

По данным министерства обороны Японии, ракета достигла максимальной высоты примерно в 50 км и преодолела расстояние в 800 км. По данным южнокорейских военных, объект приземлился в море между Корейским полуостровом и Японией.

Это уже третьи ракетные испытания КНДР с 12 марта, когда стартовали крупнейшие за последние пять лет совместные военные учения Южной Кореи и США под названием "Щит воина" (Warrior Shield).

Северная Корея заявила, что рассматривает эти учения как "тренировку вторжения", хотя в Сеуле и Вашингтоне подчеркнули, что отрабатывают исключительно оборону.

Напомним, что 13 марта впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.

На следующий день, 14 марта, КНДР снова совершила ракетный запуск — на этот раз с материка в направлении Японского моря.

А 16 марта КНДР еще раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японии. В самой Японии впервые за 12 лет будет находиться с визитом глава Южной Кореи.