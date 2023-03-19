Северная Корея снова запустила баллистическую ракету: что известно
В воскресенье утром, 19 марта, Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Это уже третье ракетное испытание КНДР с начала совместных учений Южной Кореи и США.
Об этом сообщает CNN.
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Что известно
Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты малой дальности с местности на севере провинции Пхеньян в сторону Японского моря.
По данным министерства обороны Японии, ракета достигла максимальной высоты примерно в 50 км и преодолела расстояние в 800 км. По данным южнокорейских военных, объект приземлился в море между Корейским полуостровом и Японией.
Это уже третьи ракетные испытания КНДР с 12 марта, когда стартовали крупнейшие за последние пять лет совместные военные учения Южной Кореи и США под названием "Щит воина" (Warrior Shield).
Северная Корея заявила, что рассматривает эти учения как "тренировку вторжения", хотя в Сеуле и Вашингтоне подчеркнули, что отрабатывают исключительно оборону.
Напомним, что 13 марта впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.
На следующий день, 14 марта, КНДР снова совершила ракетный запуск — на этот раз с материка в направлении Японского моря.
А 16 марта КНДР еще раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японии. В самой Японии впервые за 12 лет будет находиться с визитом глава Южной Кореи.