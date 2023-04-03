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Нещодавно на базі США в Нідерландах могла відбутися аварія з ядерною зброєю: що відомо

3 квітня 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Американські солдати
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба. Знімок з американської військової бази Фолькель, який був опублікований в презентації для студентів, може вказувати на невідомий раніше інцидент із тактичною ядерною бомбою В51. Ймовірно, що він стався до 2022 року.

Про це йдеться у звіті Федерації американських науковців (FAS).

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Деталі

Автори звернули увагу на світлину презентації за 2022 рік для студентів, які шукають роботу в Лос-Аламоській національній лабораторії в Нью-Мексико.

На фото, місце зйомки якого вказане як база повітряних сил Нідерландів Фолькель, видно тактичну ядерну бомбу B61. Її оглядали на предмет пошкоджень американські солдати.

"Задня частина бомби значно вигнута вліво, а одне з чотирьох хвостових ребер відсутнє. Також є рожева клейка стрічка, яка закриває можливі пошкодження задньої частини хвоста", — йдеться у звіті.

Автори наголосили, що офіційних підтверджень інциденту немає, як і того, чи на фото зображена саме справжня В61, а не макет. Вони не знають, чи були пошкодження наслідком нещасного випадку або випробувань.

"Якщо це зображення справді зроблене під час випробування ядерної зброї, то це буде перший задокументований випадок нещодавньої аварії з ядерною зброєю на військово-повітряній базі в Європі", — зазначили у звіті.

Нагадаємо, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що готовий домовитися із путіним розмістити стратегічну ядерну зброю у своїй країні. За його словами, це знадобиться в разі наростання загроз.

Також ми писали, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче наростити темпи виробництва збройових ядерних матеріалів. Вони потрібні для виготовлення бомб, які будуть використовуватися для його все більшої номенклатури зброї.

Додамо, Франція засудила рішення росії про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. МЗС країни  закликало росію проявити відповідальність та переглянути це рішення. 

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