США тестують секретну технологію біля берегів Каліфорнії, — ЗМІ
Військово-морські сили США проводять тестування технології, розробленої в рамках секретної програми Project Overmatch, у водах біля узбережжя Каліфорнії. Авіаносну ударну групу з авіаносцем Carl Vinson залучили до цих випробувань.
Про це пише Defense News.
Військово-морські сили США
За словами начальника військово-морських операцій адмірала Майка Гілдея, проєкт знаходиться "зараз у розпалі", і найближчими місяцями буде визначено подальший масштаб дій. Докладна інформація про проєкт не розголошується.
Project Overmatch є вкладом ВМС США у проєкт Об'єднаного комбінованого управління та контролю (JADC2), запущений Пентагоном у 2020 році.
Основна мета JADC2 — об'єднання інформаційних потоків від усіх родів збройних сил у єдину мережу, яка працює на основі штучного інтелекту.
Процес реалізації JADC2 залишається у таємниці. Defense News повідомляє, що Project Overmatch є частиною цього проєкту.
Нагадаємо, що на базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба . Знімок з американської військової бази Фолькель, опублікований у презентації для студентів, може вказувати на невідомий раніше інцидент із тактичною ядерною бомбою В51. Ймовірно, він стався до 2022 року.