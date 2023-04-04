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США тестують секретну технологію біля берегів Каліфорнії, — ЗМІ

4 квітня 2023 08:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військово-морські сили США
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військово-морські сили США проводять тестування технології, розробленої в рамках секретної програми Project Overmatch, у водах біля узбережжя Каліфорнії. Авіаносну ударну групу з авіаносцем Carl Vinson залучили до цих випробувань.

Про це пише Defense News

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За словами начальника військово-морських операцій адмірала Майка Гілдея, проєкт знаходиться "зараз у розпалі", і найближчими місяцями буде визначено подальший масштаб дій. Докладна інформація про проєкт не розголошується.

Project Overmatch є вкладом ВМС США у проєкт Об'єднаного комбінованого управління та контролю (JADC2), запущений Пентагоном у 2020 році.

Основна мета JADC2 — об'єднання інформаційних потоків від усіх родів збройних сил у єдину мережу, яка працює на основі штучного інтелекту.

Процес реалізації JADC2 залишається у таємниці. Defense News повідомляє, що Project Overmatch є частиною цього проєкту.

Нагадаємо, що на базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба . Знімок з американської військової бази Фолькель, опублікований у презентації для студентів, може вказувати на невідомий раніше інцидент із тактичною ядерною бомбою В51. Ймовірно, він стався до 2022 року.

 

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