Пилот самолета. Фото: Eastern Theatre Command/Handout/Reuters

Китай заявил, что имитирует точные удары по ключевым целям на Тайване, поскольку военные учения, начатые в ответ на встречу президента острова со спикером Палаты представителей Конгресса США, продолжаются уже второй день. Программные учения включали "тактические маневры" китайского флота.

Об этом сообщает CNN.

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По сообщению телеканала CCTV, разные службы совершили "имитацию общих высокоточных ударов по ключевым целям на острове Тайвань" и в близлежащих водах.

Отмечается, что учения, которые получили название "Объединенный острый меч", проводились под наблюдением командования Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Министерство обороны Тайваня сообщило, что по состоянию на полдень по местному времени оно обнаружило 58 боевых самолетов НОАК над Тайваньским проливом сегодня, 9 апреля, из которых 31 пересекли срединную линию и вошел в тайваньскую идентификационную зону ПВО ADIZ, или зону противовоздушной. Также было обнаружено девять кораблей ВМС НОАК.

Китай начал обучение в субботу, на следующий день после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась с 10-дневного визита в Центральную Америку и США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

Пекин неоднократно предостерег от встречи Цай с Маккарти и раньше угрожал принять "сильные и решительные меры", если она состоится.

Руководящая Коммунистическая партия Китая утверждает, что самоуправляющаяся демократия Тайваня является ее территорией, хотя никогда ею не руководила, и десятилетиями пытается изолировать ее дипломатическим путем. Она не исключает применения силы для контроля над островом.

Напомним, Китай начал учения вокруг Тайваня из-за встречи президента Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США. Сорок два истребителя страны ненадолго пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.