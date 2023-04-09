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Ілон Маск побудує новий завод акумуляторів в Шанхаї

9 квітня 2023 17:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ілон Маск. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Попри напруженість між Вашингтоном та Пекіном Ілон Маск побудує новий завод акумуляторів у Шанхаї, збільшуючи інвестиції в Китай. Завод почне виробництво вже у 2024 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Будівництво заводу планується розпочати в третьому кварталі цього року, а завод почне виробництво в другому кварталі 2024 року.

"Tesla вироблятиме свої великогабаритні накопичувачі енергії Megapack на новому заводі, який доповнить її завод для електромобілів у Шанхаї", — йдеться в повідомленні. 

Megapack призначений як масивна батарея для стабілізації енергетичних мереж, причому компанія заявляє, що кожна одиниця може зберігати достатньо енергії для забезпечення електроенергією в середньому 3600 будинків протягом однієї години. 

Зазначається, що новий завод спочатку вироблятиме 10 000 мегапакетів щороку, що дорівнює приблизно 40 ГВт-год зберігання енергії, а продукція продаватиметься по всьому світу.

Видання також акцентує на тому, що нові виробничі проєкти дають поштовх китайській промисловості, оскільки інші фірми, такі як Apple, переосмислюють виробництво в країні на тлі загострення напруженості у відносинах зі США.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що продажі Tesla рекордно зросли після зниження цін на електромобілі.

Окрім того, співробітники Tesla регулярно ділилися записами з камер, що встановлені в електромобілях компанії. Також завдяки спеціальним додаткам, могли відстежити місце відеозйомки та легко визначити власника автомобіля.

Згодом Власник Tesla подав до суду на виробника електромобілів за "злив" знімків з камери.  Він звинуватив його в порушенні приватності клієнтів.

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