Илон Маск. Фото: google.com

Несмотря на напряженность между Вашингтоном и Пекином, Илон Маск построит новый завод аккумуляторов в Шанхае, увеличивая инвестиции в Китай. Завод начнет производство уже в 2024 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Строительство завода планируется начать в третьем квартале этого года, а завод приступит к производству во втором квартале 2024 года.

"Tesla будет производить свои крупногабаритные накопители энергии Megapack на новом заводе, который дополнит ее завод для электромобилей в Шанхае", — говорится в сообщении.

Megapack предназначен в качестве массивной батареи для стабилизации энергетических сетей, причем компания заявляет, что каждая единица может хранить достаточно энергии для обеспечения электроэнергией в среднем 3600 домов в течение одного часа.

Отмечается, что новый завод будет сначала производить 10 000 мегапакетов ежегодно, что составляет примерно 40 ГВт-час хранения энергии, а продукция будет продаваться по всему миру.

Издание также акцентирует внимание на том, что новые производственные проекты дают толчок китайской промышленности, поскольку другие фирмы, такие как Apple, переосмысливают производство в стране на фоне обострения напряженности в отношениях с США.

Напомним, в начале апреля стало известно, что продажи Tesla рекордно выросли после понижения цен на электромобили.

Кроме того, сотрудники Tesla регулярно делились записями с камер, установленными в электромобилях компании. Также благодаря специальным приложениям могли отследить место видеосъемки и легко определить владельца автомобиля.

Впоследствии владелец Tesla подал в суд на производителя электромобилей за "слив" снимков с камеры. Он обвинил его в нарушении конфиденциальности клиентов.