Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Илон Маск построит новый завод аккумуляторов в Шанхае arrow

Илон Маск построит новый завод аккумуляторов в Шанхае

9 апреля 2023 17:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Илон Маск. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Несмотря на напряженность между Вашингтоном и Пекином, Илон Маск построит новый завод аккумуляторов в Шанхае, увеличивая инвестиции в Китай. Завод начнет производство уже в 2024 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Новый завод Маска в Китае

Строительство завода планируется начать в третьем квартале этого года, а завод приступит к производству во втором квартале 2024 года.

"Tesla будет производить свои крупногабаритные накопители энергии Megapack на новом заводе, который дополнит ее завод для электромобилей в Шанхае", — говорится в сообщении.

Megapack предназначен в качестве массивной батареи для стабилизации энергетических сетей, причем компания заявляет, что каждая единица может хранить достаточно энергии для обеспечения электроэнергией в среднем 3600 домов в течение одного часа.

Отмечается, что новый завод будет сначала производить 10 000 мегапакетов ежегодно, что составляет примерно 40 ГВт-час хранения энергии, а продукция будет продаваться по всему миру.

Издание также акцентирует внимание на том, что новые производственные проекты дают толчок китайской промышленности, поскольку другие фирмы, такие как Apple, переосмысливают производство в стране на фоне обострения напряженности в отношениях с США.

Напомним, в начале апреля стало известно, что продажи Tesla рекордно выросли после понижения цен на электромобили.

Кроме того, сотрудники Tesla регулярно делились записями с камер, установленными в электромобилях компании. Также благодаря специальным приложениям могли отследить место видеосъемки и легко определить владельца автомобиля.

Впоследствии владелец Tesla подал в суд на производителя электромобилей за "слив" снимков с камеры. Он обвинил его в нарушении конфиденциальности клиентов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB