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Авианосец Shandong и три китайских корабля прошли через Тайваньский пролив

27 мая 2023 20:19
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Авианосец Shandong и три китайских корабля прошли через Тайваньский пролив
Авианосец Shandong. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 27 мая, авианосец Shandong во главе группировки кораблей Китайской Народной Военно-Морской Армии совершили проход через Тайваньский пролив. Флотилия, включающая в себя Shandong и три сопровождающих судна, пересекла этот важный морской коридор, ориентируясь на центральную линию, которая традиционно считается де-факто границей между Китаем и Тайванем.

Об этом сообщили в Министерстве обороны острова, пишут СМИ.

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Авианосец Shandong и три китайских корабля

Тайваньская сторона наблюдала за движением китайских судов с бортов своих военных кораблей и из воздуха, находясь в готовности к возможному отклику на любые неожиданные действия. Официальные представители китайской армии не раскрывали подробности происшествия в социальных медиа.

Между тем, Global Times подчеркивает, что этот инцидент произошел в условиях возросшей военной активности в районе Тайваня, последовавшей за поставками переносных зенитных ракетных комплексов Stinger из США на остров. 

Тайваньская оборона заметила существенное увеличение присутствия военных кораблей и самолетов Китая: за предыдущие 24 часа было зарегистрировано приближение 10 судов и 33 летательных аппаратов, включая 8 истребителей, которые также пересекли середину Тайваньского пролива.

Напомним, что Китайская республика (Тайвань) не создает рисков для КНР и мира. Но при этом изменение статуса-кво острова со стороны Китайской Народной Республики военными методами недопустимо.

Президент Китайской Республики Цай Инвень заявила, что война не является вариантом решения вопросов между Китаем и Тайванем.

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