Австралія запровадила нові санкції проти російських чиновників: хто в списку

Уряд Австралії

У п'ятницю, 31 березня, уряд Австралії запровадив нові обмеження проти семи російських чиновників. Санкції, які включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських чиновників у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє AAP.

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Хто потрапив у підсанкційний список

Як відомо, ці росіяни обіймають регіональні керівні посади в найбільшому місті Криму — тимчасово окупованому Севастополі. Міжнародне співтовариство офіційно не визнало ані анексію, ані російський регіональний "уряд".

Серед російських чиновників, які потрапили до санкційного списку, так званий "губернатор, прем’єр-міністр, колишній голова та заступник голови виборчої комісії та депутати".

Зазначається, що Австралія запровадила санкції вже проти понад 1 000 осіб після вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф до України країни ЄС та Сполучені Штати застосували до росії різного роду санкції. Загалом від 24 лютого минулого року прийнято десять обмежувальних санкційних пакетів аби послабити російський ВПК та економіку країни. Вони включають як заборону на товари широкого вжитку, так і на товари, які стосуються стратегічних галузей промисловості.

Окрім Австралії, нещодавно також посилала санкції проти рф і Велика Британія. 21 березня уряд країни посилив економічні санкції проти росії та розширив список осіб, які не можуть отримувати трастові послуги.