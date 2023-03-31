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Австралия ввела новые санкции против российских чиновников: кто в списке

31 марта 2023 16:12
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Правительство Австралии
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В пятницу, 31 марта, правительство Австралии ввело новые ограничения против семи российских чиновников. Санкции, включающие запрет на въезд в страну, коснулись семи российских чиновников во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает AAP.

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Кто попал в подсанкционный список

Как известно, эти россияне занимают региональные руководящие должности в крупнейшем городе Крыма — временно оккупированном Севастополе. Международное сообщество официально не признало ни аннексию, ни российское региональное "правительство".

Среди российских чиновников, попавших в санкционный список, так называемый "губернатор, премьер-министр, бывший глава и заместитель председателя избирательной комиссии и депутаты".

Отмечается, что Австралия ввела санкции против более 1 000 человек после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину страны ЕС и Соединенные Штаты применили к рф разного рода санкции. В общей сложности от 24 февраля прошлого года принято десять ограничительных санкционных пакетов, чтобы ослабить российский ВПК и экономику страны. Они включают как запрет на товары широкого потребления, так и на товары, относящиеся к стратегическим отраслям промышленности.

Кроме Австралии недавно также посылала санкции против россии и Великобритания. 21 марта правительство страны усилило экономические санкции против рф и расширило список лиц, которые не могут получать трастовые услуги.

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