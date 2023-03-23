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Австрія та країни ОБСЄ запустили московський механізм через порушення прав людини в Білорусі

23 березня 2023 18:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Австрія та країни ОБСЄ запустили московський механізм. Це відбулося через порушення прав людини в Білорусі

Про це повідомляє МЗС Австрії.

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Деталі

"З початку агресивної війни росії проти України ми стали свідками подальшого погіршення тривожної ситуації з правами людини у Білорусі", — йдеться у повідомленні МЗС Австрії.

Австрія та 37 країн-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі запустила московський механізм, щоб оцінити дотримання прав людини у Білорусі.

Нагадаємо, влада Польщі наголошує на тому, що підтримує Алеся Бялецького, Анджея Пачобута та всіх політв’язнів і зробить все для того, аби вони вийшли з в'язниці.

Також ми писали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається знайти нове заступництво замість російського. Для цього він використовує міжнародну активність.

Додамо, росія припинила використовувати Білорусь для здійснення атак проти України. Російські літаки вже декілька місяців не використовують повітряний простір Білорусі для запуску ракет по Україні.

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