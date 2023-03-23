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Австрия и страны ОБСЕ запустили московский механизм из-за нарушений прав человека в Беларуси

23 марта 2023 18:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Австрия и ОБСЕ запустили московский механизм. Это произошло из-за нарушений прав человека в Беларуси.

Об этом сообщает МИД Австрии.

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"С начала агрессивной войны россии против Украины мы стали свидетелями дальнейшего ухудшения тревожной ситуации с правами человека в Беларуси", — говорится в сообщении МИД Австрии.

Австрия и 37 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе запустили московский механизм, чтобы оценить соблюдение прав человека в Беларуси.

Напомним, власти Польши подчеркивают, что поддерживают Алеся Бялецкого, Анджея Пачобута и всех политзаключенных и сделают все для того, чтобы они вышли из тюрьмы.

Также мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается найти новое покровительство вместо российского. С этой целью он использует международную активность.

Добавим, россия прекратила использовать Беларусь для осуществления атак против Украины. Российские самолеты уже несколько месяцев не используют воздушное пространство Беларуси для запуска ракет по Украине.

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