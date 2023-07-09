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Австрійська група енергокомпаній OMV продовжить купівлю газу в РФ, — Financial Times

9 липня 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Австрійська група енергокомпаній OMV продовжить купівлю газу в РФ, — Financial Times
Газові труби. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Австрійська група енергокомпаній OMV продовжить купувати газ у Росії. Вона не планує розривати контракт з "Газпромом", який був укладений ще у 2018 році.

Про це повідомляє Financial Times.

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"Поки Росія буде здійснювати постачання, ми будемо забирати ці обсяги", — заявив гендиректор групи Альфред Штерн.

Австрійська група енергокомпаній OMV забезпечує 30% країни газом. Вона має контракти щодо постачання газу з Норвегії та з терміналів СПГ у Нідерландах та Італії. За словами Штерна, також були укладені контракти на оренду трубопровідної потужності для прокачування всього необхідного газу.

Контракт OMV із Російською Федерацією закінчується у 2040 році.

Нагадаємо, у червні цього року Росія посіла перше місце за обсягами поставок скрапленого природного газу до Іспанії. Це відбулося попри санкції.

Також ми писали, що інформаційне агентство Bloomberg повідомляло, що Російська Федерація не може знайти покупців на 90 млрд кубометрів свого газу. Після втрати європейського ринку та падіння ціни на газ бюджет РФ за перші п’ять місяців 2023 року отримав на 45% менше коштів, ніж за той же період 2022 року.

Додамо, Чехія за перший квартал цього року не імпортувала газ із Росії та замінила його поставками з Норвегії та зрідженим природним газом із Нідерландів та Бельгії.

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